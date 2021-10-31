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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Yüz yüze eğitim fiilen devam etmiyor

31 Ekim 2021, Pazar 20:44
“Pozitif vak’alar sebebiyle kâğıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” diyen Öğrenci Veli Derneği, yüz yüze eğitimin uygulamada yapılamadığını açıkladı.

Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER), yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül 2021’den itibaren yayımladığı raporunun 8’incisini açıkladı.

T24’deki habere göre Öğrenci Veli Derneği’nin raporunda, “Yalnızca İzmir’de 6 Eylül’den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir’de 72 sınıf karantinaya alındı.” denildi. Öğrenci Veli Derneği’nin raporunda, “Okullarda alınmayan önlemler nedeniyle karantinaya alınan sınıflar, pozitif vakalar nedeniyle kâğıt üzerinde devam eden yüz yüze eğitim fiilen devam ettirilemiyor” denildi.

“6 milyon öğrenci uzaktan eğitime erişemiyor”

Millî Eğitim Bakanlığı’nın il il, okul okul karantinaya alınan sınıf sayısını ve pozitif vak’aları açıklamamasına dikkat çeken VELİ-DER, “Yalnızca İzmir’de 6 Eylül’den bugüne en az 523 sınıf karantinaya alındı. Son bir hafta içerisinde İzmir’de 72 sınıf karantinaya alındı. 111 öğrenciye, 52 öğretmene pozitif tanısı konuldu” bilgilerini paylaştı. Karantinaya alınan sınıflarda milyonlarca çocuğun uzaktan eğitime ulaşamadığını vurgulayan VELİ-DER, uzaktan eğitime geçen sınıflarda internet erişimi ve cihaz sorununun sürdüğünü belirtti. Derneğin açıklamasında, öğrencilere Şubat ayı içerisinde 2 milyon tablet dağıtıldığı yönünde hükümetten yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı Çalışma Programında salgının başından bu yana yalnızca 664 bin 157 öğrenciye tablet dağıtıldığının açıklanmasına dikkat çekildi. UNICEF’in salgında eğitime erişilebilirlik raporunda en az 6 milyon öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği açıklamasını hatırlatan VELİ-DER, “Kamu kaynakları, bütçe, ısrarla çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılmadı. Milyonlarca çocuğumuz hâlâ uzaktan eğitime ulaşamıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

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