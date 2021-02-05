Yüz yüze eğitim kademeli başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat’tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla yüz yüze eğitim başlıyor.

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, “birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda bütün ilkokul ve ortaokullar ile bütün bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 Mart’tan itibaren ise bütün resmî ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, bütün resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

Ortaokullarda uzaktan eğitime devam

8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda bütün dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10’ar dakika olacak.

Öğretmenler ikinci grupta aşılanacak

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, öğretmenlerin Şubat ayı içinde aşılanmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, “Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur. Bakanlığın önceliklendirme sırası oldukça önemli olacaktır; ama listede bir değişiklik yapmak çok güç olur” dedi. Sputnik’deki habere göre Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs aşısında hazırladığı 4 aşamalı takvimde öğretmenler, 2. grupta yer alıyor. Geçen 14 Ocak’ta başlayan aşı uygulaması, ilk aşamada bulunan 65 yaş üstündekilerle devam devam ediyor. Öğretmenler, ikinci aşamada Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı ve cezaevlerinde çalışan kişilerden sonra aşılanacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitime geçişle ilgili detayları paylaşırken yaptığı açıklamada öğretmenlerin Şubat ayında aşılanması için planlama yapıldığını belirtmişti.