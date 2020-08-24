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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

24 Ağustos 2020, Pazartesi 13:09
Selçuk, '2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı' kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden meslektaşlarına seslendi.

Bakan Selçuk, dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini belirterek, “Salgın günlerinde gösterdiğiniz fedakârlıklarla eğitim camiamızın ne denli özverili ve saygıdeğer olduğunu ekseriyetle gösterdiniz. Gece gündüz demeden öğrencilerinizle velilerinizle iletişimde kaldınız. Kiminiz evinde kendi imkânlarıyla bir sınıf oluşturdu, kiminiz ise öğrencisine ihtiyacı olan ders araçlarını kendi elleriyle ulaştırdı. An geldi kendi çocuklarınızın önüne öğrencilerinizin ihtiyaçlarını koydunuz. Meslek liselerimiz, Halk Eğitim Merkezleri'miz ve BİLSEM’ler toplumumuzun acil ihtiyacı olan maske, siperlik, dezenfektan gibi ürünleri üreterek sadece eğitim camiasına değil toplumun bütününe katkı sundu" dedi.

'60 yaşın üzerine tüm kolaylığı sağlayacağız'

Öğretmen ve öğrencilerin tekrar okullara dönebilmeleri için birçok kurum ve kuruluşla ortak çalışma yürüttüklerini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile imzaladıkları 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında hazırlanan kılavuzun bunlardan biri olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi: 

Bu kılavuzu tamamlar nitelikte öğrenci, veli, yönetici ve öğretmen rehberleri de hazırladık. Bu rehberlerin hepsini dikkatle okuyarak öğrencilerinizi ve velilerinizi yönlendirmenizi özellikle rica ediyorum. Sürecin sağlıklı yönetilebilmesi için öncelikle sizlerin farkındalığının yüksek olması gerekmektedir. Sizlerin sağlığı ise bizim için öncelikli öneme sahiptir. Bu nedenle öğretmenlerimizin mevcut sağlık durumları konusunda detaylı bir rapor hazırladık, kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşın üzerinde olan öğretmenlerimizin hepsi ile ilgili bilgiye sahibiz. Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkanlarımızı seferber ederek tüm kolaylığı sağlayacağız. Buna ek olarak, sizlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim verebilmeniz için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, servis personelinden temizlik personeline okulla ilgili herkesin HES kodları marifetiyle takibi sağlanacak, herhangi bir risk durumunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız yazılım aracılığıyla okullarımıza bildirim yapılacaktır.

'Okullarımızın kapılarını birlikte açacağız'

Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturuyoruz. Bu sayede teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim imkanından yararlanamayan öğrenci ve öğretmen sayımızı en aza indirmek gayreti içerisindeyiz. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında okullarda bulunacağınız süre zarfında özellikle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim sürecinde hiç temas edemediğiniz, canlı derslere katılamayan öğrencilerinizle ve aileleriyle iletişim kurmaya çalışmanızı rica ediyorum. Bu öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal eksikliklerini tespit ederek onlar için gerekli en iyi çözümleri sizlerin sunacağından eminim. Yapacağınız bu çalışmalar, okullar açıldığında sizlerin iş yükünü de hafifletecektir. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinde tamamlayamadığımız ne varsa 21 Eylül’e kadar bunlar için gerekli plan ve programları hazırlayarak okullarımızın kapılarını birlikte açacağız.

Eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi bütün kaynaklarımız bu doğrultuda harekete geçirmek istiyoruz. Bir mikrosite açtık her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin bir fikri varsa değerlendirmek istiyoruz.

Etiketler: Ziya Selçuk, uzaktan eğitim, açıklama
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