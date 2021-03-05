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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

1’i marketten 1’i online’dan

05 Mart 2021, Cuma 20:55
“Pandemi Dönemi Değerlendirme” araştırmasına göre, tüketici her 10 alış verişinin 5’ini online ve mobil kanallardan yaptı.

Türkİye’de pandeminin en başından bugüne her 3 kişiden birinin toplu alış verişe ve stoklamaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Mart 2020’de ekmeğini evde yapmaya başlayanların yüzde 44’ünün evde üretime devam ettiği belirlendi. Online alış verişin gücü anket sonuçlarına da yansıdı. Bu süreçte online’dan alış veriş yapmayanların oranı yüzde 5’te kaldı. Tüketici her 10 alış verişinin 5’ini online ve mobil kanallardan yaptı. Hitay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan “Pandemi Dönemi Değerlendirme” araştırması, kısıtlamalar ve alınan tedbirlerle değişen hayatları, hayalleri ve alış veriş alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırma, pandemiyle kısıtlamalar gölgesinde devam eden hayatta tüketicilerin beklentilerine, hayallerine ve değişen satın alma alışkanlıklarına odaklandı. Online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye çapında, A-B-C1-C2-DE, sosyo ekonomik segmente mensup, Türkiye genelinden 18 yaş ve üzeri 4.116 kişi katıldı.

3 kişiden 1’i toplu alış verişi bırakmadı

Pandeminin başlangıcından bu zamana kadar hayatımızda belki de hiç şahet olmadığımız panik alış verişiyle tanışmıştık. Metrekare açısından Türkiye’nin en büyük marketlerinden bile boş raf fotoğrafları gelmişti. Tüketici panikle temel tüketim maddesi stoklama eğilimi göstermişti. Tüketicinin geneline yansıyan bu davranış çok uzun sürmese de DORinsight’ın araştırması pandeminin en başından beri toplu alış verişe devam edenlerin oranının yüzde 33 olduğunu ortaya koydu. Bu orana yeni kısıtlamalar sebebiyle yeniden toplu alış verişe dönen yüzde 16’lık kesim de eklendiğinde tüketicinin yeni dönemde de neredeyse yarısının toplu market alış verişi yaptığı ortaya çıktı. Toplu alış verişi bırakmayanlar olduğu gibi evde ekmek yapmayı bırakmayanların oranı da hayli yüksek. Tüketicilerin yüzde 44’ü Mart 2020’de başladığı evde ekmek yapma sürecinin halen devam ettiğini açıkladı. Her 4 kişiden 1’i ise Kasım ayından beri yeniden evde ekmek yapmaya başlamayı düşündüğünü ifade etti.

10 alış verişin 5’i online yapıldı

Pandemi döneminde alış verişin online ve mobile kayması en güçlü trendlerden biri olarak ortaya çıkmıştı. Bu zamana kadar kapsamlı bir tüketici araştırmasına konu olmayansa online alış veriş sıklığı ve en çok alışveriş yapılan kanallardı. DORinsight “Pandemi Dönemi Değerlendirme” araştırması Türkiye’de online alış veriş yapmayanların oranının sadece yüzde 5’te kaldığını ortaya koydu. Katılımcılar yaptıkları her 10 alış verişin ortalama 5’ini online veya mobil kanallar üzerinden gerçekleştirdiklerini ifade etti. Online alış veriş kanalları arasında en sık tercih edilen marka ise Trendyol oldu. 

Etiketler: market, online
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