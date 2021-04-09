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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

1 liraya üretip, 25 kuruşa satamıyorlar

09 Nisan 2021, Cuma 16:16
NİĞDE MİLLETVEKİLİ FETHİ GÜRER, ÇOĞUNLUĞU NİĞDE VE NEVŞEHİR’DE ÜRETİLEN PATATESİN BU YIL KİLOGRAMI 1 LİRAYA MAL OLMASINA RAĞMEN, DEPODA 25 KURUŞA BİLE SATILMADIĞINI SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 300 bin ton patatesin göz göre göre çürümeye terk edildiğini belirterek, Tarım Bakanlığı ve AKP iktidarının bu konuda çözüm üretmediğini söyledi. Gürer, üreticilerin patatesten dolayı uğradığı zararın mutlak surette karşılanması gerektiğini belirtti. Patates üreticilerin yaşadığı mağduriyete giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Gürer, çoğunluğu Niğde ve Nevşehir’de üretilen patatesin bu yıl kilogramı 1 liraya mal olmasına rağmen, depoda 25 kuruşa bile satılmadığını belirtti.  Niğde’deki depolarda bugün itibariyle 300 bin ton patatesin çürümeye terkedildiğini ifade eden Gürer, onca uyarıya rağmen Tarım Bakanlığının ve AKP iktidarının patates üreticilerinin sorununa kulak tıkadığını ve sonuç olarak depolardaki patatesin artık çürümeye başladığını anlattı.  

AKIL ALACAK BİR DURUM DEĞİL  

Hububattan sonra en çok tüketilen ürün olan patatesin depolarda çürümesine göz yumulmasını “Akıl alacak bir durum değil” şeklinde yorumlayan Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 liraya mal olan patates 25 kuruşa dahi satılmadı. Şu anda patates artık son dönemini yaşıyor. Âcil müdahale yapılarak bir kısmı yine kurtarılabilir. Şayet bu son dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi üreticinin elinde kalan patatesi maliyetine yakın bir fiyatla alıp tüketiciye de ucuz fiyatla ulaştırabilirse hem üretici zarar etmekten kurtulacak hem de tüketici makul fiyatla patates almış olacaktır” diye konuştu.  

ÇİFTÇİYE KİM SAHİP ÇIKACAK?  

Patates üreticilerinin para etmeyen ürününü hayvan yemi olarak kullandığını, bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için tarlasına, traktörüne haciz geldiğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Ekonomik krizler, yüksek enflasyon ve maliyet artışının yanında, pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklara rağmen, üretim yapan çiftçiye ne yazık ki iktidar sahip çıkmadı” şeklinde konuştu. 

Ankara - Ahmet Terzi

Etiketler: patates
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