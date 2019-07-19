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19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

1 milyon ev elde kaldı

19 Temmuz 2019, Cuma 00:15
TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI MİTHAT YENİGÜN: ELİMİZDEKİ KONUT STOKU 800 BİN İLE 1 MİLYON CİVARINDA.

Satışlar yarıya yarıya düştü

Ekonomİk kriz ve daralmanın en çok hissedildiği alanlardan biri inşaat ve bu durum son bir senede satın alınan konut sayısının yarı yarıya düştüğünü ortaya koyan rakamlarla da gözler önüne serildi.

İnsanlar önünü göremiyor

Yenİgün: “Son bir senedeki hareketler insanları belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi  kalayım, daire mi alayım, karar veremiyor. Daire alımları azaldı.”

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1 milyon konut elde kaldı

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasında. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, gidip daire mi alayım? Daire alımları azaldı.” diye konuştu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, bugün itibarıyla 800 bin ile 1 milyon arasında konut stoku bulunduğunu belirterek “Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir.” dedi. Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacının 900 bin olduğuna işaret eden Yenigün, “Son bir senedeki hareketler insanları belirsizliğe götürdü. İnsanlar önünü göremiyor, dövizde mi kalayım, yüksek faiz mi alayım, gidip daire mi alayım? Daire alımları azaldı.” diye konuştu. Yenigün, martta Türkiye Emlak Katılım Bankasının açıldığını hatırlatarak,“Şu an konut stoku 800 bin ile 1 milyon arasındadır. Konutlar fon tarafından alınırsa sorun çözülmüş olacak. Fonu, Türkiye Emlak Katılım Bankası oluşturabilir. Bu alımlar olursa inanıyorum ki bu fon 2-3 yıl sonra daha çok para kazanacak. İnsanlar dairelerini alacaklar, hareket başlayınca işsizliğe de faydası olacak. Konut stoku müteahhitten fona geçmeli.” dedi.

’Önüne gelene ruhsat verilmesin’

“Her önüne gelene ruhsat verilmemesi gerektiğini” vurgulayan Yenigün, plansız konut yapılmasının sakıncalarına dikkati çekti. Yenigün, imar planlarının toplumun vicdanını zedelemeyecek şekilde hazırlanması gerektiğini belirterek planların “parsel” değil “ada” bazında ve “master plan” olarak yapılması gerektiğini dile getirdi. Ekonomide yaşanan gelişmelerin etkisiyle kara yolları ve demir yollarında yatırımcı kuruluşlara ayrılan ödeneklerin yüzde 70 azaldığına işaret eden Yenigün, bu süreç dolayısıyla bir tasfiye kararnamesinin çıkarıldığını hatırlattı. Yenigün, bu kararnameyle devletin beklenmeyen bir gelişme olduğu takdirde bütçesinde düzenleme imkanı bulabileceğini söyledi.Mithat Yenigün, bu kararnameyle “fiyat farkı kararnamesi”nin de devreye girmesi gerektiğini kaydetti.

 

Etiketler: inşaat, konut
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