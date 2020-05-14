11. kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İdlib’deki M4 karayolunda 11. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin yapıldığı belirtildi.

Ortak devriyeye ilişkin bir açıklama da, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden geldi. Açıklamada, “Halep ve Lazkiye kentlerini birbirine bağlayan M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki bölümünde 11. Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi” dendi. Merkezin açıklamasına göre devriyede izlenen güzergahın uzunluğu yaklaşık 15 kilometre oldu. Merkez, ortak devriyeye Rus tarafından iki BTR-82A ile bir ‘Tigr’ zırhlı aracının katıldığını belirtti. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin insansız hava araçları, Rus-Türk ortak devriyesine havada refakat etti. Bu arada yayınlanan fotoğraflarda, devriyeye katılan askerlerin tıbbi maske ve eldivenlerle görev yaptığı görüldü. AA

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