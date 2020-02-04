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4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

12 aylık ihracat 182 milyar dolar

04 Şubat 2020, Salı
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.

12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık.” dedi. Ocak ayı ihracat rakamları, Hatay’da düzenlenen toplantıda açıklandı. Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren Gülle, 2020’nin, tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir yıl olacağına işaret ederek, “Ocak ayında ihracatımız, yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık. Türkiye ekonomisinin 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor” dedi. Gülle, 2020 yılına, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başladıklarını belirterek ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76,8 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini bildirdi.      

Otomotiv yine birinci

Gülle, “Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1,7 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,5 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu.” dedi. Gülle ayrıca, “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla, 5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu” ifadelerini kullandı.

AA

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