12 milyon emekliyi ilgilendiriyor

Sayıları 12 milyonu aşan emeklilerin düşük maaş ve maaş adaletsizlikleri ile alakalı intibak yasası Meclis’e geliyor.

HABER: RECEP GÖREN - ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in emekli aylıkları arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesine ilişkin verdiği kanun teklifi 1 Aralık Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. TBMM İçtüzüğü 37’nci maddesi gereği doğrudan Genel Kurul’da görüşülecek olan “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkmasını öngören teklif kabul edilirse “2000 öncesi ve 2000 sonrası” emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacak.

MAAŞLARI ERİYOR

Türk Lirası’nın döviz karşısında hızlı değer kaybı, işçi, memur, emekli gibi maaşlı kesimin satın alma gücünü erittiğini dile getiren Sertel, en düşük emekli maaşı bin 500 lira olan bir emeklinin maaşındaki erimenin dolar karşısında 525 lira olduğunu ve maaşının satın alma gücünün 975 liraya indiğini ifade etti. Sertel, “2002 yılında aylığıyla yaklaşık 8 çeyrek altın satın alabilen en düşük işçi emeklisinin şimdi maaşı sadece 2 çeyrek altına yetiyor. İşçi emeklisi aradan geçen 18 yılda refahı artacağına 6 çeyrek altın birden kaybetti” dedi.

İşsizliğin giderek arttığı, bütün çalışan kesimlerin ve emeklilerin yaşama savaşı verdiği bir dönemin yaşandığını belirten Atila Sertel, “Emeklilerimizin neredeyse yarısına denk gelen 4 milyon 179 bin 840 emeklimiz, asgarî ücretin altında bir maaş almaktadır. Emeklilerimiz iktidar partisi eliyle açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmişlerdir” diye konuştu.

AÇLIK SINIRININ ALTINDALAR

Sayıları 12 milyonu aşan emeklilerin düşük maaş ve maaş adaletsizlikleri sebebiyle açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Son dönemde sıklıkla reform mesajı veren iktidar partisi bu reformlara önce insanların yaşam standardını düzelterek başlamalıdır. Ülkemizde 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar olmak üzere üç ayrı sistem ve bu sistem arasında ciddî adaletsizlikler var. Bu adaletsizlik giderilsin, alın size bir reform. Türkiye’de emekli olanlar, açlık sınırının altında maaş almakta dolayısıyla insanca yaşayamadıkları için ikinci bir işte çalışmaktadırlar. 1 Aralık Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek kanun teklifime AKP ve MHP evet derse emeklilerimiz biraz olsun nefes alacak, yeni yıla biraz daha umutla girecektir” diye konuştu.