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25 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

14 gün aralıksız çalıştılar, ama...

24 Şubat 2021, Çarşamba 22:05
14 gün aralıksız çalışıp, 14 gün izolasyonda kalan sosyal hizmet işçileri haklarını yargıda arıyor.

Pandemi sürecinde özellikle Huzurevleri, Çocuk Evi Sitesi, Engelsiz Yaşam Merkezleri ve Çocuk Evleri’nde 14 gün aralıksız çalışma düzeni ile evlerine hiç gitmeden çalışan Bakım ve Güvenlik Personelinin uğradığı mağduriyet yargıya taşındı. Öz Sağlık İş Sendikası 14+14 sisteminde çalıştırılan personelin ödenmeyen fazla mesai, gece çalışma ve hafta tatili ücret alacağı için dava açtı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, söz konusu personelin Nisan 2020 tarihinden bu yana pandemi şartları sebebiyle farklı bir çalışma sistemine geçirildiğini hatırlatarak “Özellikle Huzurevleri, Çocuk Evleri Siteleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri ve Çocuk Evleri’nde vb. kurumlarda çalışan binlerce Bakım Personeli ve bazı güvenlik elemanları 14 gün aralıksız şekilde çalışıp, 14 gün dinlenerek görev yapmaktadır. Dinlenme süresi sayılan 14 günlük zaman diliminde ise evlerinde her an görev hazır bekletilmektedirler. İşçiler bu çalışma sisteminde hiç ara vermeksizin, evlerine gitmeden, ailelerini görmeden sürekli kurumda kalarak 7/24 çalışmakta, ara dinlenme sürelerini dahi kullanamamaktadırlar. Bu çalışma sisteminin ağırlığı bir yana hak ettikleri fazla mesai ücreti, gece çalışma ve hafta tatili ücreti de alamamaktadırlar” dedi.

Sert, bu durumda olan Bakım Personeli ve bazı işyerlerindeki güvenlik elemanları için Ankara İş Mahkemeleri’nde açılan davaların devam ettiğini, Sendika olarak hak arama mücadelesinden asla vazgeçilmeyeceğini söyledi. 

Etiketler: 14 gün, sosyal hizmet
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