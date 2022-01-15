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16 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

2021’de 101 bin esnaf iflas etti

15 Ocak 2022, Cumartesi 22:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021 yılında iflâs eden esnaf sayısının en az 101 bin 750 olduğunu açıkladı. Ağbaba, “Köpüğün maliyeti 2021 yılında esnafa açlık ve iflâs olarak geri dönmüş oldu” dedi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, “Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre; 2021 yılının genelinde meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflâs eden esnaf sayısı en az 101 bin 750 olarak kayıtlara geçti. Birkaç yandaşı daha fazla zengin etmek için kuru bilinçli bir şekilde köpürten iktidar, 101 bin 750 esnafın iflâsına sebep oldu. 2021 yılının genelinde 81 bin 159 esnaf sicilden terkinini, 20 bin 591 esnaf ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapatmak zorunda kaldı. Toplamda 101 bin 751 esnafın iflâs ettiği 2021 yılında Aralık ayı, esnaf iflâslarının pik yaptığı ay oldu. Dolar kurunun 18,40’ı gördüğü Aralık ayında sadece 13 bin 16 esnaf iflâs etti. 

MALİYETLER ARTTI, BORÇLAR KABARDI

Yüksek döviz kuruna ve artan girdi maliyetleri sebebiyle ürün tedarikinde zorlanan esnaf, borç sarmalından kurtulmak için son çareyi ekmek teknesini elinden çıkarmakta buldu. ‘Köpüğün’ maliyeti 2021 yılında esnafa açlık ve iflâs olarak geri dönmüş oldu” dedi. Ağbaba, ayrıca, “Ekonomik krizin pik yapması ve piyasalarda yaşanan güvensizlik neticesinde 2021 yılında tescil edilen esnaf sayısında da azalmaya sebep oldu. 2021 yılında tescil edilen esnaf sayısı 2020 yılına göre yüzde 21 oranında azalarak 287 bin 550’ye geriledi” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka

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