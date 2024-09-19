2025’e girerken açmazdayız

Reel sektörün sıkıntılarının giderek arttığını belirten Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Bolgün, Nasıl Bir Ekonomi TV’nin Ekonomi Masası programının konuğu oldu.

Ekonomim’in haberine göre Bolgün, “Reel sektörün hızlı bir sorunla karşı karşıya kaldığını, işletme sermayesinin eridiğini, kâr marjlarının tamamen finansman giderleri tarafından eritilmiş olduğunu görüyoruz. Bunu konkordatolardan da görmek mümkün. Dolayısıyla 2025’e girerken bir açmazdayız. Faizi bu kadar uzun süredir tutuyoruz ama bunun bedelini de hızlı bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. Gelir dağılımı adaletsizliğinde de dünyada ilk sıralardayız. Hizmeti alan kesimin içerisinde yüzde 40’lık tüketim harcamalarının büyük bir kısmını birinci yüzde 20’lik en zengin dilim yapıyor” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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