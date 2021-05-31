3 esnaftan 2’si hibe alamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun, “4 milyon 157 bin 990 esnaf borçluyken bir defaya mahsus olmak üzere 1 milyon 150 bin esnafa 3 bin lira; 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. 3 esnaftan 2’si bu hibeden yararlanamıyor.” ifadelerine yer verildi.

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