388 bin 56 araç kaydı

Türkiye’de ocak-haziran döneminde 388 bin 56 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 344 taşıtın kaydı silindi.

Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 363 bin 712 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,06 artarak 23 milyon 44 bin761’den 23 milyon 519 bin 132’ye yükseldi. Bu araçların yüzde yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran’da trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 76 bin 58 oldu. AA

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