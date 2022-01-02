4 kişilik ailenin aylık fatura tutarı 1000 TL

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz son zamların faturaları nasıl etkileyeceğini anlattı.

Türkyılmaz’ın hesaplamalarına göre, 1 Ocak 2022 itibarıyla elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet faturalarının toplamı İstanbul’da yaşayan bir aile için 997,69 TL’ye yükseldi. Bu tutar 2021’de 760 TL civarındaydı. Dört kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak hesaplanıyor.

Sözcü’nün haberine göre, Olgun Sakarya’nın yaptığı hesaplamaya göre ise, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016’da 94.8 TL idi. Bu tutar 2017’de 94.7 TL, 2018’de 137.3 TL olurken, 2019’da 163.2 TL’ye, 2020’de 183.4 TL’ye ve 2021’de de 210.6 TL’ye ulaştı.

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