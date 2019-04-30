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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

5 yılda 545 bin esnaf battı

30 Nisan 2019, Salı 17:04
Türkiye’de 5 yılı aşkın sürede yarım milyonun üstünde esnaf iflas bayrağını çekti.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın aktardığına göre, son 5 yılda artan maliyetler, borçları döndürememe, kurun yükselmesi gibi nedenler esnafta seri iflaslara neden oldu. 5 yılı aşkın sürede Türkiye’de 545 bin 351 esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı. Kurulan esnaf sayısı da hızla düşüyor. Bu yılın ilk üç ayında 29 bin 214 esnaf kepenk indirirken kurulan işyeri sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin 774 adetlik azalışla 70 bin 888’de kaldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, son dört yıllık verilere bakıldığında krizin derinleştiği 2018’de kepenk indiren esnaf sayısında ciddi artış var. 2015’te 97 bin 715 esnaf iflas ederken geçen yıl bu sayı 106 bin 167’e fırladı. Geçen yıl sonunda 1 milyon 772 bin olan esnaf sayısı ise bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 753 bine düştü. 

Etiketler: kepenk
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