5 yılda market alışverişine bir sıfır daha eklendi

Enflasyondaki yükseliş hız keserken, son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonda geriye dönüp fiyatlar karşılaştırıldığında rakamların yabancılaşması dikkat çekiyor.

Emeklinin bayram ikramiyesi bir alışverişe yetmiyor Çok geçmiş değil pandemi başlamadan hemen önce, 2020 yılının ilk günlerinde yapılan bir market alışverişi fişine denk gelince aradaki fark algı zorluyor. Ekonomim’in haberine göre, 2020 yılında toplu bir alışveriş gibi görünen market alışverişinde alınanlar 307,85 TL tutuyor. Günümüzde aynı alışveriş, yine yaygın marketlerdeki muadil (hemen hemen aynı) ürünlerle yapıldığında 3.125,78 TL tutuyor. Haber Merkezi

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