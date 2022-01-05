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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

50 milyon yoksul

05 Ocak 2022, Çarşamba 23:35
İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Türkiye’de 16 milyon yurttaşımız açlık sınırının, 50 milyondan fazla yurttaşımız ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır” dedi.

İYİ Parti’nin yoksulluk ve yoksunluk konusunda verdiği Meclis araştırması önergesi üzerinde konuşan Ankara Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, TÜRK-İŞ verilerine göre, Aralık 2021’de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.013 lira 26 kuruş, yoksulluk sınırı ise 13.072 lira 51 kuruş olduğunu hatırlatarak, “Bu verilere göre Türkiye’de 16 milyon yurttaşımız açlık sınırının, 50 milyondan fazla yurttaşımız ise yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır” diye konuştu. 2016-2020 döneminde, Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3,8 büyümesine rağmen yoksulluk oranının yüzde 1,51 puan arttığına dikkat çeken Yılmaz, “O nedenle, büyümeye ‘yoksullaştıran büyüme’ diyoruz. Gelinen noktada, toplumun büyük bir kesimi çalışanların büyük bir kesimi, hepsi asgari ücretli hâline gelmiştir, dolayısıyla da yüzde 70 uygun bir orandır. Günümüzde büyümeye rağmen yoksulluğun artışının nedenlerinden biri -belki de en önemlisi- Türk lirasının değer kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Türk lirasının değer kaybı, yoksullaştırmayı hızlandırıyor” dedi.

Gıda enflasyonu artmaya devam ediyor

İthalat ve ihracatta yaşanan bozulmanın, yoksullaştığımızın göstergesi olduğunu dile getiren Yılmaz, “Türk lirasının değer kaybı, ithal ettiğimiz bir malı ödeyebilmek için daha çok ihracat yapmak zorunda kaldığımızı gösteriyor. İhracatın arttığıyla övünelim ama hangi bedelle, hangi miktarla yaptığımızı da mutlaka dengenin bir tarafına yazalım ve dikkate alalım” şeklinde konuştu. Yılmaz, Türkiye’de gıda enflasyonu yoksunluğunun yanında yoksulluğu da derinleştirdiğini belirterek, “En yoksul yüzde 10’luk grupta yer alan 8 milyon kişi bir ayda, gıdaya sadece 149 TL harcama yaparken en zengin yüzde 10’luk grupta ise bu 519 TL’dir. En yoksul kesim toplam gelirinin yüzde 36,5’uğunu gıdaya harcarken en zengin yüzde 10’luk grup toplam gelirinin yüzde 13’ünü harcamaktadır. Toparlayacak olursam; sadece yoksulluk değil, sosyal transferlere bağımlılık da artıyor” şeklinde konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan oylamada İYİ Parti’nin önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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