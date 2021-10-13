518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

Pandemi sonrası uygulanan işten çıkarma yasaklarının sona ermesi ile birlikte işsizlikteki bilânço ağırlaşırken, yasağın bittiği 30 Haziran sonrası yaşanan işsizlik dalgası Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tartışmalara sebep olan işsizlik verilerine karşılık İŞKUR’un açıkladığı işsizlik maaşı başvuruları son 3 ayda büyük bir dalgaya işaret ediyor. Yasakların kalkmasının ardından Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 518 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Sözcü’nün haberine göre; TÜİK verileri işsizliğin Ağustosta yüzde 12.1 ile yerinde saydığını gösterirken, İŞKUR’un yayımladığı işsizlik sigortası verilerine göre ise 2002 yılı ile 2021 Haziran sonunu kapsayan dönemde 14.8 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.

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