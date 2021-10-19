AB, mali kurallarını değiştirmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uygulamakla yükümlü oldukları mali kuralların değiştirilmesine yönelik istişare süreci başlattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen AB ekonomik yönetişiminin gözden geçirilmesi sürecine yeniden başlandığını bildirdi. Avrupa'nın, salgının neden olduğu türbülansın ardından sakin sulara yelken açtığını belirten Dombrovskis, "Kriz; yüksek borç, yüksek kamu açığı, farklılıklar, eşitsizlikler ve yatırım ihtiyacı gibi zorlukları daha görünür hale getirdi." dedi. Dombrovskis, söz konusu sınamalarla mücadele için uygun ekonomik yönetişim kuralları belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Bu aşamada, AB Komisyonu 31 Aralık 2021'e kadar toplantı, çalıştay ve araştırma yaparak ilgili tarafların görüşlerini alacak. Komisyon, üye ülkelerin maliye politikalarına rehberlik edecek çalışmasını 2022'de açıklayacak. AA

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