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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

ABD'nin ham petrol stokları arttı

02 Nisan 2020, Perşembe 11:06
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 13,8 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13,8 milyon varil (yüzde 3) artışla 469,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 7,5 milyon varil (yüzde 3,1) artarak 246,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,95 milyon varil artacağı yönündeydi.

AA

Etiketler: ABD, ham petrol, stok
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