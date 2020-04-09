ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 15,2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 15,2 milyon varil (yüzde 3,2) artışla 484,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 9,3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 13,8 milyon varil yükselmişti. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 10,5 milyon varil (yüzde 4,3) artarak 257,3 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 4,3 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 7,5 milyon varil artış göstermişti. AA

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