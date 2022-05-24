Açlık sınırı 6 bin 500 liraya dayandı

Birleşik Kamu-İş Mayıs ayı açlık-yoksulluk araştırmasına göre, gıda fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışların, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarını Mayısta 6 bin 465 liraya çıkardığını ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, açlık sınırı mayısta bir önceki aya göre 295 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 637 lira artarak 12 bin 941 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da 930 lira daha artarak 19 bin 404 lira çıktı. Geçen yıl mayıs ayına göre ise açlık sınırı 3 bin 34 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 88 lira arttı. Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.