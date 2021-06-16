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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Açlık sınırı 6 kat arttı

16 Haziran 2021, Çarşamba 17:11
DİSK’İn araştırmasında, “18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.91 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondakİ artış İse 5.37 kat oldu. Açlık sınırındakİ artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu” cümlelerİne yer verİldİ.

Yoksullaştık

DİSK’İn araştırmasına göre, Mayıs ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 822 lira oldu. Açlık sınırının 18 yılda 6 kat arttığını ortaya koyan araştırmaya göre, yoksulluk sınırı da 9 bin 762 lira olarak belirlendi.

DİSK-Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 2021 Dönem Raporu’nu yayımladı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 822 TL oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğuna dikkat çekilen raporda “Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 762 TL olarak gerçekleşmiştir” denildi. 

18 YILDA AÇLIK SINIRI 6 KAT ARTTI

Raporda, 2003 yılının mayıs ayında 4 kişilik bir ailenin günlük minimum 15.9 TL’ye sağlıklı beslenebildiği, bugün ise sağlıklı beslenmek için gerekli minimum miktarın 94.1 TL olduğu belirtilerek, “18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 5.91 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5.37 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu” cümlelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRETLİ 9 GÜNLÜK ÜCRETE 1 AY ÇALIŞIYOR

Raporda, koronavirüs salgını sürecinde ücretsiz izne gönderilenlere yönelik başlatılan Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin Ödeneği) miktarının günlük 47,70 lira olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi: “Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı kanunun (İşsizlik Sigortası Kanunu) geçici 24’üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ve İŞKUR tarafından Nakdi Ücret Desteği (Ücretsiz İzin Ödeneği) yapılmaktadır. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, günlük 47,70 liradır. Buna göre ücretsiz izine çıkartılan bir işçi aylık bin 431 liraya geçimini sağlamak durumundadır. Bu tutar açlık sınırının yaklaşık yarısıdır.  Asgarî geçim indirimi ile beraber, 2 çocuklu, eşi çalışmayan bir asgarî ücretli, eline geçen 2 bin 960 TL ile ancak 9 gün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Buna göre asgarî ücretli 9 günlük ücrete 1 ay çalışıyor.”

 

AA

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