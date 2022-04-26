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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Açlık sınırı asgarî ücrete 1917 TL fark attı

26 Nisan 2022, Salı 22:12
Açlık sınırı 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 917 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamlar eridi.

Ahmet Terzi - ANKARA

Temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışlar dört kişilik bir ailenin açlık sınırını nisanda 6 bin 170 liraya çıkarırken, yoksulluk sınırı da 18 bin 474 liraya kadar yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı araştırmasının Nisan 2022 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı nisanda bir önceki aya göre 623 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 693 lira artarak 12 bin 304 liraya yükselirken yoksulluk sınırı da bin 316 lira artarak 18 bin 474 lira çıktı. Geçen yıl nisan ayına göre ise açlık sınırı 2 bin 786 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 4 bin 572 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da son bir yılda toplam 7 bin 358 liralık artış gösterdi. 

Maaşlara yapılan zamlar eridi

Açlık sınırı, yaşanan bu artışla birlikte 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 liralık asgari ücretin bin 917 lira üzerine çıkarken, emekli aylıklarına ve çalışanların ücretlerine yılbaşında yapılan zamlar eridi. Çalışanların, yüksek enflasyon karşısında daha ilk dört ayda eridiği için yılsonunu beklemeden yeniden belirlenmesini talep ettiği asgari ücret, dört kişilik bir ailenin ancak 21 günlük dengeli beslenmesine yetebilecek bir noktaya düştü. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete bir ay süreyle ödenmesi gereken para nisan ayı gıda fiyatlarıyla 6 bin 170 lira olarak hesaplandı. Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 52 lira, son bir yılda ise 681 lira artarak bin 562 liraya kadar yükseldi.

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