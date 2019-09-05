"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

05 Eylül 2019, Perşembe 16:07
Memur-Sen Konfederasyonu açlık-yoksulluk araştırma sonuçlarına göre, ağustos ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise, 6 bin 653,16 lira olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653,16 lira olarak tesbit edildi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 0,21’lik düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 ile salatalık, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak fiyatında oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise, yüzde 29,82 ile sivri biber, yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç fiyatlarında yaşandı. Ağustos ayında önceki aya göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,63’lük bir düşüş görüldü. Araştırmaya göre giyimde Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk tişörtü fiyatlarında oldu. Yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatında ise düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,34’lük bir düşüş gözlendi. En göze çarpan değişim yüzde 1,45 artışla tıraş malzemeleri fiyatlarında oldu. Bununla birlikte makyaj malzemeleri fiyatlarında yüzde 6,51 düşüş gözlemlendi.

Ulaşım fiyatlarında artış 

Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim yüzde 4,87’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında en göze çarpan değişimler yüzde 33,33 artışla PTT koli gönderme ücretlerinde oldu. Ulaşım fiyatlarında ise yüzde 0,29’luk artış oldu. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 8,25 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında gözlendi. 

Bununla birlikte ulaşımda önceki aya göre yüzde 6,06 azalışla LPG dolum ücretinde düşüş gözlemlendi. Aydınlanma madde fiyatında ise, Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Ağustos ayında önceki aya göre ısınmada ortalama yüzde 3,21’lik bir artış gözlenirken, barınmada yüzde 1,30’luk bir artış oldu. 

7 aylık açık 70 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68.7 milyar TL açık verdi. Bütçe açığını dengelemek için Temmuz ayı sonunda Merkez Bankası’na ait ihtiyaç akçesinin yarısına karşılık gelen 21 milyar TL de Hazine’ye aktarıldı.

Etiketler: açlık, sınır, asgari ücret
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri olma riskini azaltıyor

    ABD'den BM Genel Kurulu'nda İran ile görüşme sinyali

    Van’da Mevlid heyecanı

    Yüzde 45’inin kıdemi 3 yıl veya daha az

    Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

    'Uluslararası camianın dayanışmaya ihtiyacı var'

    İtalya'da hükümet yemin ederek göreve başladı

    Mülteci kamplarının kapasitesi artacak

    Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlıktan istifa etti

    Bakan Selçuk: Kayıt parası yasa dışı

    Putin Türkiye'nin G7'ye alınması gerektiğini söyledi

    AB'den İdlib uyarısı

    Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sisteminden geri dönüş yok

    YKS ek yerleştirme süreci başladı

    Ruslar S-400'ün konuşlandırılacağı tarihi açıkladı

    TESK Başkanından iş yeri açıklaması

    'Boris Johnson müslüman kadınlardan özür dilemeli'

    Dolar düşmeye devam ediyor

    'İmamoğlu, ihtiyaç fazlası kiralanan arabaları Yenikapı'da sergiliyor' iddiası

    Mursi'nin oğlu vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'İmamoğlu, ihtiyaç fazlası kiralanan arabaları Yenikapı'da sergiliyor' iddiası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yargı bağımsızlığı aşındı
    Genel

    'Yeni parti 15 Eylül'de duyurulacak'
    Genel

    Mursi'nin oğlu vefat etti
    Davut ŞAHİN

    Şule Yüksel Şenler’i uğurlarken
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtın ihmali felâkettir
    Genel

    AKP'nin üye sayısında büyük düşüş
    Ahmet Cemil Çökren

    Kıyamet alâmetleri
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.