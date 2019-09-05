Açlık sınırı asgarî ücreti geçti

Memur-Sen Konfederasyonu açlık-yoksulluk araştırma sonuçlarına göre, ağustos ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise, 6 bin 653,16 lira olarak belirlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653,16 lira olarak tesbit edildi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 0,21’lik düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 ile salatalık, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak fiyatında oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise, yüzde 29,82 ile sivri biber, yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç fiyatlarında yaşandı. Ağustos ayında önceki aya göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,63’lük bir düşüş görüldü. Araştırmaya göre giyimde Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk tişörtü fiyatlarında oldu. Yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatında ise düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,34’lük bir düşüş gözlendi. En göze çarpan değişim yüzde 1,45 artışla tıraş malzemeleri fiyatlarında oldu. Bununla birlikte makyaj malzemeleri fiyatlarında yüzde 6,51 düşüş gözlemlendi.

Ulaşım fiyatlarında artış

Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim yüzde 4,87’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında en göze çarpan değişimler yüzde 33,33 artışla PTT koli gönderme ücretlerinde oldu. Ulaşım fiyatlarında ise yüzde 0,29’luk artış oldu. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 8,25 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında gözlendi.

Bununla birlikte ulaşımda önceki aya göre yüzde 6,06 azalışla LPG dolum ücretinde düşüş gözlemlendi. Aydınlanma madde fiyatında ise, Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Ağustos ayında önceki aya göre ısınmada ortalama yüzde 3,21’lik bir artış gözlenirken, barınmada yüzde 1,30’luk bir artış oldu.

7 aylık açık 70 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 45 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde 68.7 milyar TL açık verdi. Bütçe açığını dengelemek için Temmuz ayı sonunda Merkez Bankası’na ait ihtiyaç akçesinin yarısına karşılık gelen 21 milyar TL de Hazine’ye aktarıldı.

