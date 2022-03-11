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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Akaryakıt istasyonları vergi tahsildarı gibi

11 Mart 2022, Cuma 23:09
Petrolün varil fiyatında düşüş yaşansa da dövizdeki artış akaryakıt ürünlerine yine zam olarak yansıyor.

Akaryakıt ürünlerine gelen en ufak zam da üreticiler tarafından A’da Z’ye her şeyin fiyatını artırıyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün paylaştığı verilere göre 2006-2021 dönemleri arasındaki 16 yıllık sürede; motorlu taşıt satışından 264,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi tahsil edildi. Aynı süre zarfında petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen ÖTV 670,8 milyar lira oldu. Sadece bu iki başlıkta tahsil edilen toplam ÖTV tutarı 935 milyar lira buldu.

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a göre fahiş fiyatları engellemenin iktidarın takdirinde. Türkyılmaz, “Bütün akaryakıt istasyonları devlet için vergi tahsildarı gibi çalışıyor” dedi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Eski BOTAŞ yetkilisi ve enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, akaryakıtta alınan ÖTV ve KDV’nin şu anda büyük önem arz ettiğini bu nedenle iktidarın bundan bir indirime gideceğini beklemediğini aktardı.

Etiketler: akaryakıt istasyonları, vergi tahsildarı
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