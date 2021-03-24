Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlar, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş "yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara" dönüştürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların (EN Pompa ÖKC), elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara (YN Pompa ÖKC) dönüştürülmesine, bu cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğal gaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgilerin elektronik ortamda bildirimi zorunluluğuna ve bu cihazların üreteceği fiş veya rapor bilgilerinin GİB tarafından belirlenen teknik standartlara uygun toplanmasına, anlık ve/veya periyodik iletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, akaryakıt istasyonlarında bayi otomasyon sistemleri kurulacak ve sistemdeki veriler GİB'e elektronik ortamda iletilecek.

Yeni nesil pompa ÖKC'lerde akaryakıt satışı, taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilecek, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışı yapılamayacak ve akaryakıt verme işleminin sonunda fiş cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik çıkacak.

Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille ve benzeri) her türlü akaryakıt satışında plaka numarası yerine ödeme kaydedici cihazın ilgili modülüne “plakasız” ifadesi ile müşterinin adı-soyadı/unvanı ile kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgileri girilecek.