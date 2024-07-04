İktidar enflasyon oyunlarına devam ediyor. BirGün’ün haberine göre TÜİK’in yılın ilk altı ayına ilişkin üretici enflasyon verilerini açıklamasının ardından akaryakıta ÖTV zammı geldi.

Böylece bu büyük zam ücretlerin düzeleceği ayda devre dışı bırakılmış oldu. Benzin ve motorinde yaklaşık 2’şer TL’lik vergi zammı oldu. Akaryakıt zamlarının iğneden ipliğe birçok ürünün fiyatlarına yansıması bekleniyor. TÜİK altı aylık üretici enflasyonunu yüzde 19,49 olarak hesapladı. Buna göre litrede motorinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL’ye, motorinde 10,59 TL’ye, otogazda 8,67 TL’ye yükseldi. ÖTV artışlarına yüzde 20’lik KDV de eklenince litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geldi. Böylece, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 44,70 TL’ye, Ankara’da 45,70 TL’ye, İzmir’de 46,06 TL’ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 44,60 TL’ye, Ankara’da 45,63 TL’ye, İzmir’de TL’ye 46,00 TL’ye yükseldi. Haber Merkezi

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