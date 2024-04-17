Akyol: Böyle zarar görülmedi

Gazeteci yazar Taha Akyol, Karar’da “818 milyar TL zarar!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Akyol, “818 milyar TL zarar! Bu rakam nedir? Bu rakam Merkez Bankası’nın 2023 yılı zararıdır. 1930’da kurulan Merkez Bankamızın tarihinde böyle bir zarar görülmemişti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile… 1979, 1994 ve 2001 krizlerinde de görülmemişti! Kur Korumalı Mevduat (KKM) için mevduat sahiplerine ödenen kur farkının faturası bu. Bu akıl almaz zarardan daha önemlisi, zaman zaman dikkat çektiğim “zihniyet problemi”dir. Rasyonellik açısından yanlış olan politikalara “milli… yerli… İslami…” gibi manevi ve kültürel etiketler yapıştırılması… Yanlışı düzeltebilecek eleştirilerin ise “dış güçler, mandacılar” diye mahkûm edilmesi… Sonuçta o yanlışlar ülkemize zarar veriyor…” dedi. Öte yandan ANKA Haber Ajansı’na konuşan Başkentli bir vatandaş, “’Kur Korumalı Mevduat’ diyerek vatandaşa zulüm ediyorlar. Yoksuldan alıp zengine verdiler” dedi. Bir emekli ise “Merkez Bankası’nın içini boşalttılar. Boşaltınca bu hale geldi. Zaten çok kötü bir yönetim var. Türkiye, Türkiye olalı böyle bir yönetim görmemiştir” değerlendirmesini yaptı.