‘Alış verişte dijitalleşme eğilimi hızlandı’

İngiliz perakende zinciri Mark & Spencer (M&S) Üst Yöneticisi (CEO) Steve Rowe, tüketicilerin bir kısmının salgın sonrasında harcama alışkanlıklarının tamamen değişmiş olabileceğini bildirdi.

Rowe, yaptığı yazılı açıklamada karantina döneminde en giyim ve ev eşyası malzemelerinin satın alındığın belirterek, salgının önümüzdeki yıllarda perakende sektörü üzerinde artçı şoklarının yaşanmasının beklendiğini kaydetti. Stewe Rowe, “Alışverişte dijitalleşme eğilimi hızlandı. Bu süreçte perakende sektöründeki değişimde öne alınacak. En önemlisi insanların çalışma alışkanlıkları dönüştü.” İfadelerini kullandı. AA

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