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24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Altın için tarlasını kamulaştırdılar

24 Kasım 2021, Çarşamba 18:31
ATAMASI YAPILMAYAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ UĞUR KORKUNÇ, KÖYÜNDE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI, ANCAK ALTIN MADENİ İÇİN TARLALARI KAMULAŞTIRILDI.

Ataması yapılmayan sosyal bilgiler öğretmeni Uğur Korkunç, öğretmen olma hayalinden vazgeçerek köyünde çiftçiliğe başladı. Ancak altın madeni nedeniyle tarlaları kamulaştırınca ekecek tarlası kalmadı. Uğur Korkunç, yaşadığı sıkıntıyı, “Biz çıkmazın içindeyiz, geleceğimiz karanlık” diye anlattı. Öğretmen açığı bulunmasına karşın ataması yapılmayan 700 binden fazla öğretmen adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü buruk karşılıyor. O isimlerden biri de Uğur Korkunç. Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu olan Korkunç, önce sözleşmeli öğretmenliğe başladı, ardından atanabilmek için 2017 yılından itibaren peş peşe KPSS’ye girdi. Ancak ataması yapılmadı. Öğretmenlik hayalini gerçekleştiremeyen Korkunç, atama umudunu yitirince, Kütahya’nın Simav ilçesinin Örencik köyüne, ailesinin yanına dönerek çiftçiliğe başladı.

ALTIN MADENİ İÇİN TARLALARI KAMULAŞTIRILDI

Uğur Korkunç, ailesiyle birlikte çiftçilik yaparken bu kez tarlalarını kaybetti. Köyde yapılan sondajların ardından altın madeni projesi başlatıldı. Ekip biçtikleri tarlalarının, hayvanlarını otlattıkları meraların, ceylanların yaşadığı ormanın altın için feda edilmesine karşı çıkan Uğur Korkunç, köydeki az sayıdaki arkadaşları ile altın madeni projesine karşı kampanya başlattı. ÇED raporuna karşı dâvâ açtı, siyasetçileri köyüne getirerek destek istedi. Ancak itirazları dikkate alınmadı ve tarlaları Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırıldı. Öğretmenlik hayalinden sonra köydeki çiftçilik hayali de sona eren Uğur Korkunç, kamulaştırma kararından sonra, köyde ellerinde sadece bir ev ve 500 metre karelik bir bahçe kaldığını belirterek, “Çıkmazın içindeyiz, geleceğimiz karanlık” dedi.

AA

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