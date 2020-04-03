Altın rekor kırdı

Gram altın 347 liraya çıkarak rekor kırdı, çeyrek altın 566 lira ve Cumhuriyet altını 2.142 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 345 liradan alıcı buluyor. Gram altın gün içinde 347 liraya çıkarak rekor tazeledi. Çeyrek altın 566 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.611,89 dolar civarında bulunuyor. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti. NTV

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