Altın son 3 ayın zirvesinde

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatı dün güne 484 liradan işlem görerek başladı.

Son 3 ayın zirvesine çıkan altın fiyatları sonrası çeyrek altın 801 lirayı gördü. Uluslar arası piyasalarda spot altın fiyatı 16 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Dün sabah 1.822 dolar seviyesine kadar yükselen spot altın önceki güne göre yüzde 0,25 artışla 1.819 dolar seviyesinde işlem gördü. Analistler, “Zayıf dolar ve yüzde 1,60’ın altında seyreden 10 yıl vadeli tahvil getirileri altın fiyatında yükselişe yardım etti. Bu arada altının gramı dün 484 lira seviyelerindeydi. Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte dün 775 liradan alınırken 801 liradan da satıldı. Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran cumhuriyet altını ise dün 3 bin 84 liradan alınırken 3 bin 194 liradan da satışa sunuldu.