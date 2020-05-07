Altından yeni rekor

Altın fiyatları, kötüleşmekte olan ekonomik verilerin koronavirüs pandemisinin büyümeye verdiği hasarın uzun süreceği endişelerini güçlendirmesi sonrası güçlü konumunu sürdürdü.

Altının gram fiyatı, bugün 395 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 391 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.573 liradan satılıyor. Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.694 dolar seviyesinde bulunuyor. NTV

Okunma Sayısı: 347

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.