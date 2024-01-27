Ankara’da simit 15 TL oldu

Simitçiler Odası Başkanı Delibaş, Ankara’da simidin 15 TL olacağını duyurdu. Simide en son 31 Temmuz’da zam yapılmış, 10 TL olmuştu. Başkent’te simit yarından itibaren 15 TL’den satılacak. Delibaş, zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek Ankaralılardan özür diledi.

Delibaş, şunları söyledi: “Bugün maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Temmuz 2023’de 10 TL olmasına karar aldığımız simit fiyatları 15 TL olmuştur. Bunun nedenleri de ham maddenin, kiraların, zamların üst üste gelmesinden kaynaklanan bir durumdur. Alım gücünün çok düşük olduğu şu zamanlarda 15 TL esnafın derdine de derman olmuyor ama maalesef bu zammı yapmak zorunda kaldık. Susam fiyatlarının, un fiyatlarının, doğal gaz işçi giderlerinin yüzde 200’lerin üzerinde konmasından dolayı zorunlu bir zam oldu. Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 342

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.