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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Asgari ücret açıklandı

16 Aralık 2021, Perşembe 15:35
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." dedi.

"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız."

"Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız." dedi.

NTV

Etiketler: asgari ücret
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  • Toygar

    16.12.2021 16:11:14

    "Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz."... Ne güldük ama :(

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