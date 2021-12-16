Asgari ücret açıklandı

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." dedi.

"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız." "Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız." dedi. NTV

Okunma Sayısı: 545

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.