Asgari ücret artmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin temmuz ayında yeniden belirlenmesi gerektiğini belirterek, “Temmuz ayına geldiğimiz zaman da altı aylık enflasyon artışını dikkate alarak, onun üzerinde bir yerde asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Mahmut Arslan, Ankara’da gazetecilerle iftarda buluşan ve sorularını cevaplayan Arslan, “Konfederasyonumuzun 1 Mayıs bildirisinde de yer aldığı gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun en fazla iki yıl içerisinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla en azı yok. Temmuz ayında da toplanabilir. Biz komisyonunun toplanmasını, yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenleme ile yine enflasyonun üzerinde artışın sağlanmasını istiyoruz. Ancak onunla birlikte bir talebimiz de olmazsa olmaz. Asgari ücrette yapılacak bu düzenlemelerin, aynı oranda, toplu sözleşme yaptığımız iş yerlerinde gerek kamu gerekse özel sektördeki o toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yapılmasını istiyoruz ve bunu olmazsa olmaz kabul ediyoruz” dedi. Ankara - anka

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