“Asgarî ücret iş dünyasını sarsmasın”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı”nda konuştu. Özgener, toplantıdaki konuşmasında, 2025 yılının ekonomik şartları zorlayan bir yıl olacağını düşündüklerini söyledi.

İş dünyasının enflasyon probleminden ve son 3 yılda yaşanan maliyet artışlarından kurtulmak istediğine işaret eden Özgener, şunları kaydetti: “Para politikası kararı kadar, aralık ayında açıklanacak asgari ücret kararının da fiyatlama ve beklentiler kanalı ile kritik bir öneme sahip olacak. Ekonomiye ve vatandaşa asıl nefes aldıracak olan fiyatlar genel seviyesindeki artışların durması ve hatta gerilemesidir. Şu anda ihtiyacımız olmayan tek şey asgari ücretin bir istihdam ve maliyet sarmalına yol açarak ekonomide yeni olumsuzluklara neden olmasıdır.”