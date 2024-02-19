Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticiden 13 buçuk liraya alınan sütün marketlerde tüketiciye 39 lirayı satılmasının hayvancılık yapana faydası olmadığını söyledi.

Süt üreticisi “Maliyetler sürekli artıyor. Asgari ücret kadar bile para kazanamıyoruz. Kime çalıştığımız belli değil, süt toplayan firmaya mı, yemciye mi çalışıyoruz, bilmiyoruz. Bu işin tek karlı yeni kendi ürettiğimiz peyniri yememiz oluyor” diyerek yaşadıkları sorunları anlattılar. Tarla kiralarının çok arttığını, 300 liradan 3 bin liraya kadar kiralık tarlaların olduğunu belirten üreticiler, “Kira fiyatları tarla sahibinin insafına kalıyor. Biz buğday üretirken, üründen kar elde edemedik. O nedenle arpa üretimine geçerek, en azından hayvanlarımız için yem sorununu çözmeye çalışıyoruz. Ürettiğimiz sütü USK tavsiye fiyatı 13 buçuk liraya çıkardı ama 50 kg hayvan yemini torbası 570 lira oldu” diyerek yaşadıkları zorluklara dikkat çektiler. Ulusal süt konseyi çiğ sütün tavsiye fiyatını 13 buçuk lira olarak belirlemesine rağmen 10 liraya, 11 liraya süt satmak zorunda kaldıklarını da anlatan üreticiler, “Süt üretimi her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor” dediler.

Bursa - M. Yasin Aydın