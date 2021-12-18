'Asgarî ücrette vergi hâlâ yüksek'

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), “Asgari ücrette gelir ve damga vergisi alınmayacak olsa da hâlâ asgarî ücretin üzerindeki vergi yükü yüksektir. Bu konuda devletin gerekli fedakârlığı yapması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED)’nun üyesi olduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Asgarî ücrette; çalışan, işveren ve devlet sacayağında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Tüm bireylerin onurlu yaşama hakkının korunması için asgarî ücrette enflasyonun üzerinde bir artış yapılması gerektiğini uzun süredir savunuyoruz ve her platformda açık bir şekilde anlatıyoruz. Yüzde 50’lik bir artışla Asgarî Geçim İndirimi de dahil olmak üzere 4.250 TL olarak açıklanan asgari ücret, aslında gerçek enflasyon ile halkın enflasyonunun birbirini tutmadığını da göstermiştir. Diğer taraftan 2022 yılı içinde enflasyonun ne olacağını, hayat şartlarının nasıl değişeceğini kestirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle asgarî ücrette yıl içinde de ayarlama yapılması gerekebilecektir.

Yüzde 40’ı vergilere gidiyor

Öte yandan asgarî ücretin yüzde 40’ı vergilere gidiyor. Her ne kadar bugün açıklandığı üzere gelir ve damga vergisi alınmayacak olsa da hâlâ asgarî ücretin üzerindeki vergi yükü yüksektir. Bu vergilerin de kaldırılması direkt olarak çalışana yansıyacaktır. Bu konuda devletin gerekli fedakârlığı yapması gerektiğine inanıyor ve kolaylaştırıcı bir tutum alması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca hayat şartlarının bölgelere göre farklılık gösterdiği göz önünde bulundurularak, bölgesel asgarî ücret uygulaması da masaya yatırılabilir. Tüm bunların yanı sıra enflasyon ve kur bu hızda artmaya devam ederse yüzde 50’lik asgarî ücret artışı da süreç içinde eriyecektir. Bu nedenle öncelikli ana odağımızın enflasyon ve kurda oynaklığın azaltılması, yani öngörülebilir olması sağlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.