Asıl sorun yüksek işsizlik

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erin’i Yeldan, yüksek işsizlik ve düşük alım gücü ile canlılık sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan’a göre Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz yapısal bir nitelik taşıyor. Prof. Dr. Yeldan’a göre bu kriz; borsa, döviz, faiz gibi göstergelerle değil daha çok yüksek işsizlik ve düşük yatırımlarla öne çıkıyor. 2019’un ilk 6 ayında devletin gelirleri ile giderleri arasındaki fark, 2019’un tamamı için hedeflenenle neredeyse aynı seviyeye geldi. Prof. Dr. Yeldan’a göre bütçe açığında gelinen bu seviye dolayısıyla devlet harcamalarıyla oluşturulan büyüme hikayesinde sona gelindi. Prof. Dr. Yeldan yüksek işsizlik ve düşük alım gücü ile canlılık sağlamanın mümkün olmadığını belirtiyor. Ekonomistler Platformu Başkanı Dr. Oğuz Demir’e göre söz konusu faiz indirim süreci vatandaşın talebini ertelemekten vazgeçmesine neden olabilir. Bununla birlikte Demir, Türkiye’de ekonomiyi sadece tek bir gösterge ile ele almanın doğru olmadığı görüşünde. Demir’e göre Türkiye için faiz indirimi kadar ekonomik canlanmanın istihdama yansıyıp yansımayacağı da önemli olacak.