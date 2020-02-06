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6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Avrasya zammı köprülere yöneltti

06 Şubat 2020, Perşembe
Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam gelmesi, Avrasya Tüneli’nden geçişleri azaltırken köprülerde yoğun trafik yaşanmaya başladı.

Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam gelmesi, Avrasya Tüneli’nden geçişleri azaltırken köprüler alternatif ve daha ucuz güzergâh olarak yoğun trafik yaşamaya başladı. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin binek otomobiller için 4 dolar artı KDV’den 6 dolar artı KDV’ye yükselmesi, Avrasya Tüneli’ni tercih eden araçların sayısında azalma meydana getirdi. Sputnik’in haberinde göre, daha önce tüne giriş ve çıkışlarında trafik haritasına yansıyan sıkışıklık, zam kararının ardından köprülere kaydı. Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere tünelin tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36,40 TL, minibüsler için ise 54,70 olarak belirlenmişti. Yüzde 56’lık yüksek zammın ardından vatandaşlar, Avrasya Tüneli yerine köprülere yönelmeye başladı. Özellikle sabah saatlerinde ve iş çıkışı saatlerinde köprülerde aşırı trafik yoğunluğuna sebep oldu.

HALKTAN DA VEKİLLERDEN DE TEPKİ

Yüksek zamma vatandaşlardan da yoğun tepki geldi. Avrasya tünelini kullanan vatandaşlar fahiş zamma tepki gösterirken, bazı yazar ve siyasetçiler de fiyat artışlarının çok yüksek olduğunu belirterek, yetkililerden zammın iptal edilmesini talep etti. AKP eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Avrasya Tüneli’ne yapılan büyük zama tepki gösterdi. Külünk, yapılan zamma ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Anlaşılan, Avrasya tünelinin yöneticileri ya gazete okumuyor ya da uzayda yaşıyor. Yapılan zam ile enflasyon oranları ortada. Sayın Ulaştırma Bakanımız, tünel yöneticileri ile iletişim kurmalı ve de bu zamlara İstanbullular adına müdahale etmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanına çağrı yaptı!

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Avrasya Tüneli geçiş ücretine yapılan zammını eleştirdi. Şahsî Twitter hesabından tepkisini dile getiren Şamil Tayyar, yapılan zam için ‘hakkaniyetten uzak’ yorumunda bulundu. Tayyar mesajında, “Avrasya tüneli geçiş ücretine yüzde 56 zam yapılmış. Gerçeklikten kopuk. Hakkaniyetten uzak. Dilerim, Cumhurbaşkanımız el atar, insaf sınırına çekilir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Avrasya, zam, köprü
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