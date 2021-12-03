Avrupalı çiftçiye destek yağdı

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Avrupa Birliği’nin krizden etkilenen çiftçilere bu ay 686 milyon Euro ödeyeceğini açıklamasına rağmen bakanlığın üreticilere henüz ödeme yapmadığını açıkladı.

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Avrupa Birliği krizden etkilenen çiftçilere bu ay 686 milyon Euro ödeyeceğini açıklarken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1 Eylül’de Resmî Gazete’de yayınlandığı halde tarımsal kuraklık yaşayan üreticilere henüz ödeme yapmadığı açıkladı. Yaşanan kuraklıktan zarar gören çiftçiler için yüzde 30 ila yüzde 100 arasında verim kaybı yaşayan çiftçilere dekar başına 30 lira ila 100 lira arasında destekleme ödemesi kararı alındığını ve 1 Eylül 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandığını bildiren Sarıbal, “Ancak geçen 3 aylık sürede çiftçilere ödeme yapılmadı” dedi. Sarıbal, “Çiftçimiz yazın yaşadığı kuraklıktan kaynaklanan üretim kaybı nedeniyle gelir kaybı yaşadı. Borçlarını ödemekte zorlanan çiftçimiz artan girdi maliyetleri karşısında ödenmeyen desteklerle savunmasız bırakıldı. Kararın yayınlandığı tarihte ÜRE gübresi ton başına 4 bin 700 lira, DAP gübresi ton başına 6 bin 600 lira idi. Şimdi ÜRE ve DAP gübresinin tonu 14 bin lirayı buldu. Çiftçi dekar başına 100 lira kuraklık desteği ile eylül ayında dekar başına 21 kilo ÜRE, 15 kilo DAP alabiliyorken bugün ÜRE ve DAP gübresinden 7 kilo alabiliyor” dedi.

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