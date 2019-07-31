Bakan mevsimlik işçileri ziyaret etsin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu, ‘Mevsimlik tarım işçilerinin taşınma şartlarına ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik Başbakanlık genelgesinin uygulanmasına ilişkin’ yazılı soru önergesine Selçuk’tan cevap geldi.

Bakanın cevabını değerlendiren Gürer, Selçuk’un, Niğde, Konya, Aksaray gibi illerde mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve taşınma koşullarını bir gün yerinde denetlemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Bakan mevsimlik tarım işçilerinin koşullarını yerinde görürse, oradaki yaşamın ve koşulların örtüşmediğini, kâğıt üzerinde kalan kararlarla insanların yaşamı hiçe sayılarak barınma ve taşınma sağlandığını görecektir” dedi. Bakanın “Valiliklerce oluşturulan geçici yerleşim alanlarında eğitim merkezleri ile mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden kopmasının önüne geçilmesi ve işçilerin kamu hizmetlerinden yararlanmalarının kolaylaştırılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sağlanmıştır” ifadesini eleştiren Gürer, “Bakan’ın bu anlattıkları hangi ilde hangi merkezde acaba. Binlerce işçi çocuğu okulsuz, sağlıksız, sorunlu. Gerçeğin çarpıtılması anlaşılır bir durum değil. Anadolu’nun her yeri çadır kent dolu. Tuvaletleri uyduruk bir yapı. Çocuklar sağlıksız koşullarda yaşam sürdürüyor. Su ve elektriğe ulaşırlarsa mutlular. Güvencesiz hatta kayıt dışı binlerce kişi, mevsimlik işçi olarak çalışıp yaşama tutunmak için uğraş veriyor” dedi.

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