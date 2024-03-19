Bakana göre sadece et fiyatında küçük bir artış oldu

İstanbul’da şubat ayında kırmızı et ve kıyma fiyatı yüzde 114, 27 oranında artarken, Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin raporuna göre ise son bir yıldaki artış oranı yüzde 85 oldu.

Ette dışa bağımlı olduk Partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise konuyla ilgili olarak, “Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada küçük bir sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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