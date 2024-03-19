"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MART 2024 SALI - YIL: 55

Bakana göre sadece et fiyatında küçük bir artış oldu

19 Mart 2024, Salı 18:00
İstanbul’da şubat ayında kırmızı et ve kıyma fiyatı yüzde 114, 27 oranında artarken, Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin raporuna göre ise son bir yıldaki artış oranı yüzde 85 oldu.

Ette dışa bağımlı olduk

 

Partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise konuyla ilgili olarak, “Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada küçük bir sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    Faiz ve döviz artarken, olan asgari ücrete oldu

    Bakana göre sadece et fiyatında küçük bir artış oldu

    Üniversiteden kaçış

    1 milyon genç ilk kez oy verecek

    Motorine yine zam geldi

    Küresel okyanus yüzeyi en yüksek sıcaklığa ulaştı

    Eski İsrail Başbakanı'ndan ABD'li Senatör Schumer'e destek

    Yüzlerce Filistinli aylar sonra 5 kiloluk un için dağıtım merkezine akın etti

    Seçim güvenliği zedelendi

    Biden’a bir çağrı daha

    Bir an önce ateşkes

    Ramazan paketi 50 liraydı

    Güya faizle mücadele ediyorlar

    Emekli vatandaş çalışıyorsa iktidarın ayıbı

    Oruç iradeyi güçlendiriyor

    Kullanılmayan metrobüsler yeniden gündem oldu

    Ayasofya Camii’nde provokasyona büyük tepki

    Rachel Corrie unutulmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İhtida haberleri devam ediyor
    İbrahim Aktaşcı

    Kılıçdaroğlu’nun Demokrat Parti’ye transferi
    Faruk ÇAKIR

    Güzel ve müjdeli haberler
    Genel

    Seçim güvenliği zedelendi
    Cevher İLHAN

    Yine din istismarı…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir cevabınız var mı?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un ekser hakikatleri Ramazan’da zuhur etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kenan Toprakçı

    Hayatın iksirleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.