Bakanlık buğdayda ne yapmaya çalışıyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun yerli üreticiye makarnalık buğdayda taban fiyatı olarak 1.800 TL’yi reva görürken yabancı ülkelerden 2.450 TL’ye ithal ettiğini, TMO’nun iç piyasada makarnalık buğdayı Ekim ayında ton başına 1.950 TL’den satacağının açıklandığını söyledi.

Mayıs ayında ekmeklik buğdayın TMO tarafından alım fiyatının tonunun 1.650 TL, makarnalık buğdayın ton fiyatının ise 1.800 TL olarak açıklandığını bildiren Gürer, “Yerli üreticiden makarnalık buğdayı 1.800 liraya alan AKP iktidarı hasadın bitmesiyle birlikte ağustos ayında yabancı ülkelerden 330 dolara (2.450 TL) buğday ithal etti. Yapılan ithalat sonrasında TMO, ekim ayında iç piyasa satış fiyatını açıkladı ve bu sefer de makarnalık buğdayı 1.950 TL’ye satacağını duyurdu. Bu duruma gerekçe olarak ise piyasa dengesi olarak ifade edildi. TMO, makarnalık buğdayı iç piyasaya, ton başına ithal fiyatından 500 TL aşağıda 1.950TL’ye satıyor! TMO bu yaklaşımı ile ülke çiftçisinin değil yabancı çiftçi ve üreticinin ürününün değerini bulmasını sağlıyor” diye konuştu. Çiftçilerin buğdayda 2 milyon hektar ekim alanından uzaklaştığını söyleyen Gürer, “Çiftçimiz 2002 yılında bir ton buğday sattığında 33 gram altın alıyor ve 2020 yılında bir ton buğday sattığında 3 gram altın alabiliyorsa AKP iktidarı oturup bunu düşünmelidir. Tarıma verdiği zararı görüp uygulamalarını değiştirmelidir” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz