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16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Bal ihracatından 18 milyon dolarlık gelir elde edildi

16 Ekim 2020, Cuma 14:33
Türkiye, ocak-eylül döneminde 45 ülkeye 4 bin 101 ton bal ihraç ederek 18 milyon 196 bin 233 dolar gelir sağladı.

Türkiye'den yılın 9 ayında 45 ülkeye 18 milyon 196 bin 233 dolarlık bal satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Eylül 2020'de 4 bin 101 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 18 milyon 196 bin 233 dolar kazanç sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde de 3 bin 556 ton bal ihracatından 15 milyon 672 bin 422 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 16 arttı.

AA

Etiketler: bal ihracatı, gelir
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