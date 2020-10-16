Bal ihracatından 18 milyon dolarlık gelir elde edildi

Türkiye, ocak-eylül döneminde 45 ülkeye 4 bin 101 ton bal ihraç ederek 18 milyon 196 bin 233 dolar gelir sağladı.

Türkiye'den yılın 9 ayında 45 ülkeye 18 milyon 196 bin 233 dolarlık bal satıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak-Eylül 2020'de 4 bin 101 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 18 milyon 196 bin 233 dolar kazanç sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde de 3 bin 556 ton bal ihracatından 15 milyon 672 bin 422 dolar gelir sağlanmıştı. Buna göre bal ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 16 arttı. AA

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