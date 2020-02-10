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11 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

Banka ücret ve komisyonlarında indirim

10 Şubat 2020, Pazartesi
Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü.

Yapılan düzenlemeye göre, 6 ile 67 TL arasında olan bin TL altındaki EFT ücreti 1 ila 5 TL arasına çekildi. Bin TL ile 50 bin TL arasındaki tutarda EFT ücreti ise 2 TL ile 10 TL arasında olacak. BDDK’dan ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ ile Merkez Bankası’ndan ‘Bankalarca Ticarî Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece, BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü. Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecek. İşlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.

AA

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