Bankaların insafına bırakmayın

Korona virüs sebebiyle işleri durma noktasına gelen esnaf ve sanatkârların krediye ulaşabilmesi için acil sicil düzenlemesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu dönemde esnaf ve sanatkârlarımız krediye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bankalar esnafın geçmişini bahane ederek kredilerin önüne sicil engeli koymamalı. Esnafımızın geleceğini bankaların inisiyatifine bırakmamak için etkin bir sicil düzenlemesi yapılmalı” dedi.

Çarkların dönebilmesi için esnaf ve sanatkârların krediye ulaşabilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Bankalar kara liste bahanesiyle esnaf ve sanatkârların krediye ulaşmasını engelleyip önünü tıkamamalı. Etkin bir sicil düzenlemesi yapılarak tüm bankaların buna uyması zorunlu hale getirilmeli. Esnafımızın siftahsız dükkân kapattığı bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli. Esnafın rahatlaması piyasaya direkt yansıyacağı gibi, zincirleme olarak ekonomide çarklar dönmeye devam eder” diye konuştu. Adnan Solmaz -Ankara

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